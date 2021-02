VACCINAZIONI

ROVIGO Manca davvero poco perché anche nel Delta parta la campagna di immunizzazione contro il Covid-19. Se tutto va come deve, il piano vaccini nel Basso Polesine dovrebbe iniziare il 3 marzo, indicativamente a giorni alterni, dalle 8 alle 14.

SEDI INDIVIDUATE

Tutto è infatti praticamente pronto, le sedi sono state individuate e predisposte. Bisognerà attendere l'ultima riunione di domani, mercoledì, per sapere come saranno distribuiti gli abitanti del Delta nei due Centri di vaccinazione di popolazione: sono stati previsti uno al Palazzetto dello sport di via Tangenziale a Porto Tolle, mentre l'altro è nella centralissima Sala Eracle di Corso Risorgimento a Porto Viro.

L'ORGANIZZAZIONE

«Durante l'ultimo incontro operativo con l'Ulss avremmo la certezza di come sarà suddivisa la popolazione interessata dichiara la vicesindaca di Porto Tolle, Silvana Mantovani - Inizialmente sembrava dovessimo ospitare anche anziani degli altri comuni, ma al momento sembra che nel nostro centro saranno vaccinati unicamente i residenti portotollesi».

DOMANI IL VERTICE

Se dopo l'incontro di mercoledì le cose dovessero rimanere così, nel Cvp di Porto Tolle dovrebbero essere accolti gli oltre 9mila residenti partendo dalla classe 1941, mentre in quello di Porto Viro dovrebbero essere ospitati pure gli abitanti di Taglio di Po, Loreo e Rosolina.

ARIANO DIVISA

Per quanto riguarda, invece, la comunità di Ariano nel Polesine una parte dovrebbe essere invitata a recarsi a Porto Viro, mentre l'altra parte dovrebbe essere chiamata a raccolta ad Adria. Il tutto tendendo sempre conto della disponibilità delle dosi a disposizione dell'Asl, cosa che potrebbe rallentare l'andamento del piano vaccini.

PALASPORT

A ospitare il Centro di vaccinazione di popolazione a Porto Tolle come detto sarà il Palazzetto dello sport, che si trova lungo la Tangenziale, che è stato allestito per l'occorrenza e che dovrebbe ospitare una sessantina di persone per sessione vaccinale. «È praticamente tutto pronto, manca solo il via libera da parte dell'Ulss 5 sottolinea ancora l'assessore Mantovani - Dopo l'ultima riunione di mercoledì partirà la campagna di informazione per invitare gli interessati a sottoporsi al vaccino».

PERSONALE ULSS 5

Sarà il personale dell'azienda sanitaria a occuparsi delle vaccinazioni che hanno il compito di immunizzare la popolazione interessata. Come è dato sapere, infatti, a ricevere il vaccino Pfizer o Moderna per primi saranno i nati del 1941, per poi passare a vaccinare i più anziani, quelli nati nelle annate precedenti. Saranno quindi gli ottantenni a essere coinvolti fin dall'apertura dei Cdi vaccinazione per la popolazione deltini, e proprio per questo diventa fondamentale l'informazione nel rispondere all'appello.

IL SINDACO

Come ha confermato la prima cittadina di Porto Viro, Maura Veronese: «Noi abbiamo messo a disposizione gli spazi per rendere possibile questo intervento. Abbiamo predisposto per l'occasione la Sala Eracle, mentre l'azienda sanitaria si occuperà di informare direttamente la fascia di età interessata». Supportare e informare i cittadini anziani in questa fase diventa fondamentale per questo per rendere più incisiva l'azione la vice di Porto Tolle ha già in mente qualcosa in più: l'idea è di affiancare all'invio delle lettere di convocazione da parte dell'Ulss anche un intervento diretto da parte dei propri uffici.

RICHIAMO TELEFONICI

«Stiamo predisponendo gli elenchi degli individui interessati che saranno poi suddivisi tra il nostro personale che telefonerà singolarmente ad ogni persona conclude Mantovani - L'obiettivo è quello di essere sicuri che abbiano ricevuto l'informativa così da recarsi il giorno e l'ora indicata per la vaccinazione al Palasport».

Anna Nani

