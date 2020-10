AMBIENTE

ROVIGO Un ciclo di quattro eventi da sabato al 24 ottobre celebrerà anche in Polesine La settimana del paesaggio con iniziative dedicate al territorio e alle sue peculiarità.

Tutto nasce dalla co-progettazione Cantiere Paesaggio, promossa e coordinata dal Centro di servizio per il volontariato di Rovigo e realizzata dalle associazioni Attive Terre onlus, Cantieri Culturali Creativi, Circolo Focus, Il Manegium e Leonardo da Vinci.

Per partecipare è necessario prenotare telefonando al Csv allo 0425 29637.

Evento di apertura sabato a Fratta Polesine, dove il Teatro Acli ospiterà dalle 16 il convegno Paesaggi in transizione con relatori l'avvocato Matteo Ceruti, l'architetto Nicola Bertuccio e il professor Francesco Visentin dell'università di Udine. Inoltre, sarà presentato il video Il mutamento del paesaggio del territorio de Il Manegium, realizzato dai volontari dell'omonima associazione culturale.

FOTO E NATURA

La settimana successiva, ad Adria l'ostello Amolara ospiterà due appuntamenti. Venerdì 23 dalle 21.00 le associazioni partner di Cantiere Paesaggio ne racconteranno il percorso, con il supporto della mostra fotografica Work in progress del Circolo fotografico Focus. Interverrà il filosofo Cristiano Vidali sul tema Lo sfondo invisibile. Natura ed esistenza umana, e seguirà lo spettacolo Malies - Diomede e la nascita di Benevento del gruppo teatrale Voci confinanti.

Sabato 24 ottobre dalle 21 l'associazione Attive Terre onlus descriverà gli esiti dei percorsi laboratoriali realizzati nell'ambito del progetto: parteciperanno i docenti Giada Peterle e Mauro Varotto dell'università di Padova e il professor Francesco Visentin; la restituzione grafica dei laboratori sarà curata dall'artista Eliana Albertini, e dopo l'intervento Vivere il paesaggio e paesaggio da vivere del presidente dell'Ordine provinciale degli agronomi e forestali, Andrea Salvagnini, seguiranno lo spettacolo Estreme congiunzioni del gruppo Voci confinanti e quindi le premiazioni dei vincitori del concorso Scatti in avanti assieme all'apertura della mostra che raccoglie le foto partecipanti.

DANZA A SAN BASILIO

Sempre sabato 24 ottobre, la Settimana del paesaggio si inoltrerà nel Delta, e nell'area archeologica di San Basilio ad Ariano nel Polesine si potrà assistere dalle 15.30 a una performance di teatro-danza dell'associazione Cantieri Culturali Creativi, con Romina Zangirolami, Beatrice Pizzardo e Adriano Baccaglini. Poi sarà inaugurata l'installazione Pollen di Miranda Greggio e Luigi Milani, ideata e realizzata durante i laboratori gestiti dall'associazione culturale Leonardo da Vinci.

Nicola Astolfi

