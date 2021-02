L'OPERAZIONE

VENEZIA Una vera e propria organizzazione criminale che importava ingenti quantitativi di cocaina dall'Olanda grazie a corrieri che si prestavano a ingoiare ovuli contenenti la droga per rifornire le piazze di Padova e Rovigo.

A sgominarla è stata la Procura distrettuale antimafia di Venezia, a conclusione di un'inchiesta condotta dalla polizia di Rovigo: in manette, su ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Venezia, Barbara Lancieri, sono finite nove persone, tutte di nazionalità nigeriana, accusate di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. L'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore antimafia Giovanni Zorzi, ha preso il via nel 2019 dal rinvenimento di 31 ovuli di cocaina nascosti in uno zainetto, sequestrato dalla Polfer su un treno regionale Padova-Bologna, dopo l'arresto di uno spacciatore nigeriano.

Da allora la Procura antimafia lagunare, grazie a intercettazioni telefoniche e ambientali, ma anche pedinamenti e appostamenti, è riuscita a scoprire l'esistenza di una vera e propria organizzazione che organizzava viaggi in Olanda - andata e ritorno - per effettuare i rifornimenti di cocaina. Il pagamento era effettuato in anticipo. Ogni mezzo di trasporto era adeguato: dal treno, all'automobile, all'aereo. La polizia ha seguito per mesi i movimenti di alcuni dei corrieri, fermandone qualcuno e lasciandone passare altri, in modo da cercare di individuare altri componenti della banda. Finora non hanno avuto esito i tentativi avviati, con la collaborazione della polizia olandese, per individuare i rifornitori.

La Procura ha scoperto che gli ovuli erano marchiati con un codice particolare, ognuno dei quali contrassegnava la sigla del destinatario finale, al quale la droga veniva consegnata dopo l'espulsione dell'ovulo, all'arrivo a Padova o a Rovigo. Complessivamente gli indagati sono una ventina, alcuni con ruoli organizzativi, altri di semplici partecipi dell'associazione.

Gianluca Amadori

