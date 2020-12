PANDEMIA

ROVIGO Gli ultimi giorni dell'anno restano sotto il segno del Covid, che non accenna ad allentare la propria morsa sul Polesine. Nel bollettino di ieri si riportano altri 8 decessi oltre a quello di un 84enne residente fuori provincia che era ricoverato in Area medica e semintensiva a Trecenta. Nello stesso reparto si sono spenti anche un 89enne altopolesano e un 91enne di Rovigo, mentre le altre cinque morti sono avvenute all'interno delle Rsa. Il totale dei decessi Covid fra i residenti in provincia arriva così a 222. Nell'ultima settimana sono stati 43, una media di oltre sei al giorno. E sono invece ben 130 le nuove positività emerse, anche se tornano a essere superate dalle guarigioni accertate, 142. In totale le persone attualmente positive sono 2.749, mentre 3.486 quelle in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia sono stati 7.500 esatti i polesani contagiati, pari al 3,18% del totale dei residenti, quasi uno ogni 30, mentre i guariti sono arrivati a 4.529.

IL TRACCIAMENTO REGGE

Rimanendo alle statistiche, un dato confortante, che testimonia come il sistema di tracciamento stia continuando a funzionare, è quello che registra come 52 persone, delle 130 risultate positive, fossero già in isolamento domiciliare preventivo. L'incidenza, ovvero nuovi casi riscontrati sul totale delle persone sottoposte a tampone, degli ultimi 7 giorni resta più o meno stabile, al 6,49%.

PROBLEMA OSPEDALI

Intanto, si mantiene altissima la pressione sugli ospedali, e lo farà ancora per giorni, anche se il numero totale dei ricoverati ieri è sceso leggermente, a 131, tuttavia sale ancora quello dei ricoverati in area critica: uno nell'area di isolamento della Rianimazione dell'ospedale di Rovigo e 19 nella Terapia intensiva Covid del San Luca, dove resta solo un altro posto letto disponibile rispetto ai 20 già allestiti.

Tuttavia, già nei giorni scorsi il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella aveva ribadito come ci sono altri 8 letti pronti per essere utilizzati nell'ex piastra operatoria di Trecenta, anche se per la loro attivazione è necessario reperire altri medici anestesisti ed infermieri specializzati, riducendo quindi ulteriormente le attività chirurgiche ordinarie di Adria e Rovigo.

Per quanto riguarda i ricoveri di area non critica, scendono a 87 quelli in Area medica e semintensiva Covid a Trecenta, sono 9 in Malattie infettive a Rovigo, 2 in Psichiatria ad Adria e 13 nell'Area medica Covid sempre ad Adria.

CASE DI RIPOSO

Per quanto riguarda le case di riposo, due le nuove positività emerse ieri, in altrettanti operatori, il secondo all'Opera pia Francesco Bottoni di Papozze, e uno alla Casa di riposo Sant'Anna di Villadose, dove al momento risultano in totale 13 ospiti e 7 operatori positivi. È guarito, invece, l'ultimo operatore positivo di Villa Tamerici di Porto Viro, che al momento non ha più casi di positività e scendono quindi a 15 su 20 le case di riposo che hanno almeno una positività fra ospiti e operatori. Per quanto riguarda gli ospiti stessi, il focolaio più numeroso è quello in espansione del Csa di Adria, al centro di accesi dibattiti politici in città, con 70, seguito da quelli, in riduzione, della Casa Aabergo di Lendinara con 68 e di Villa Agopian di Corbola con 56, mentre sono 39 gli ospiti positivi all'Iras di Rovigo. Si stanno invece esaurendo i due focolai della casa di riposo La residence di Ficarolo, dove è rimasto un solo ospite positivo, e della Casa Sacra famiglia di Fratta, dove c'è un solo operatore positivo.

VACCINI

Ieri, intanto, è arrivata all'ospedale di Rovigo la prima scatola contenente circa tremila dosi di vaccino Pfizer-Biontech per il via ufficiale, dopo la prima giornata inaugurale di domenica, della campagna di vaccinazione, che in prima battuta interesserà il personale sanitario, delle strutture pubbliche e private, medici di famiglia, pediatri e dentisti, nonché operatori e ospiti delle Rsa. Le dosi, arrivate in una scatola refrigerata con un corriere espresso, scortato dai carabinieri, sono state stoccate nella Farmacia ospedaliera di Rovigo e fra oggi e sabato inizierà ufficialmente la somministrazione a 840 operatori, secondo le tabelle già predisposte sulla base della maggiore esposizione al rischio. Sabato, poi, saranno vaccinati ospiti e operatori delle case di riposo di Trecenta, Fiesso Umbertiano e Porto Viro, il 3 quelli della Casa di cura Città di Rovigo, il 4 quelli delle case di riposo di Stienta e Canaro, per un totale di altre 780 persone.

Francesco Campi

