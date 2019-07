Ottantenne colpita da malore per il caldo all'interno del supermercato sul Corso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI EFFETTI DELL'AFAROVIGO Il caldo afoso ha giocato un brutto scherzo a un'anziana residente in centro. È successo ieri quando un'80enne residente in piazza della Repubblica è uscita per alcune commissioni. Nella mattinata era in centro a piedi per fare acquisti nei negozi vicino a casa. Si è sentita male mentre era al supermercato Fanchin, in corso del popolo, intorno alle 11. È svenuta all'interno del supermercato, davanti al bancone degli affettati e del pane. Cadendo ha battuto il capo a terra, per questo il personale del supermercato...