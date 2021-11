Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROBLEMAROVIGO (E. Bar.) Un fenomeno strutturale, insito nella cellula che sta alla base della società: la famiglia. Anche il Polesine deve fare i conti con i casi di violenza domestica e con le numerose forme in cui si manifesta: non solo fisica o sessuale, ma psicologica, verbale, economica perpetrata da mariti, conviventi, padri, ex fidanzati o ex conviventi. In alcuni casi da madri sui figli, da amici o conoscenti e talvolta, anche...