Il capogruppo della Lega, Michele Aretusini, guarda a Concadirame chiedendo alla giunta notizie sullo stato di due luoghi importanti della frazione: la ex scuola elementare e la rete fognaria di via Balbi Valier. «Per quanto riguarda l'ex scuola elementare di Concadirame - spiega il capogruppo del Carroccio - attualmente adibita a Casa delle associazioni, da tempo si segnalano problemi di riscaldamento. In particolare, è dallo scorso inverno che il riscaldamento all'interno dell'edificio non funziona e questo lo rende inutilizzabile. Questo comporta il rischio concreto di far cadere l'ex scuola, in queste condizioni, nell'abbandono e nel degrado». Anche sul fronte dell'estensione della rete fognaria in via Balbi Valier, continua Aretusini, «Acquevenete ha fatto sapere che per una serie di circostanze, l'intervento di estensione della rete fognaria in questione non è stato inserito nel nuovo Piano degli interventi approvato dal Consiglio di bacino Polesine. Ho quindi chiesto all'assessore competente di attivarsi con sollecitudine affinché venga inserito nella riprogrammazione degli interventi nell'ambito del Servizio idrico integrato».

A.Luc.

