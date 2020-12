LA PREVENZIONE

ROVIGO L'emergenza Covid ha insegnato quanto sia fondamentale valutare l'ossigenazione del sangue per accorgersi tempestivamente delle prime difficoltà respiratorie che possono essere collegate all'infezione. Per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di misurare i livelli di ossigeno nel sangue attraverso l'uso del saturimetro, noto anche come pulsossimetro, la Società Italiana di Pneumologia insieme a Federfarmacon lancia la prima campagna di educazione sanitaria e prevenzione MisuriAMO2.

OGGI ULTIMO GIORNO

Fino al 20 dicembre nelle farmacie aderenti alla campagna sarà possibile sottoporsi alla misurazione gratuita dell'ossigeno nel sangue; i dati raccolti in forma anonima grazie allo screening serviranno a realizzare uno studio scientifico a cura della Sip: «La saturazione arteriosa è un parametro fondamentale, anche se meno noto rispetto a temperatura o pressione arteriosa: è indicativo della quantità di ossigeno presente nel sangue arterioso e quindi indirettamente dello stato di salute dell'apparato respiratorio e di quello cardiocircolatorio spiega Luca Richeldi, presidente della Società Italiana di Pneumologia (Sip) . La misurazione di questo parametro assume particolare importanza nell'attuale contesto pandemico perché Covid-19 può provocare una polmonite interstiziale e conseguente insufficienza respiratoria che inizialmente possono decorrere anche senza sintomi di rilievo. La decisione spetta naturalmente al medico, ma la misura dei livelli di ossigeno nel sangue è fondamentale per intervenire quando è davvero necessario, evitando allarmi inutili e pressioni sui Pronto Soccorso, garantendo allo stesso tempo interventi tempestivi in caso di insufficienza respiratoria. Il saturimetro è uno strumento semplice e sicuro, che si applica sul dito della mano e in pochi secondi fornisce due valori: la saturazione arteriosa e la frequenza cardiaca. Valori di saturazione superiori al 95%, sono da ritenersi normali. Nel contesto del Covid-19, valori inferiori al 92% devono fare scattare l'allarme».

«La farmacia è un punto di riferimento per i cittadini - spiega la presidente di Federfarma di Rovigo Claudia Pietropoli - anche per quanto riguarda il corretto uso dei medicinali e dei dispositivi medici e, con questa iniziativa, è impegnata a diffondere l'utilizzo del saturimetro, un presidio medico essenziale per tenere sotto controllo la salute dei cittadini e monitorare i pazienti affetti da patologie polmonari croniche, nonché i pazienti Covid, assistiti a domicilio».

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

