CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

OSSERVATORIOROVIGO Serata a tema per il Gruppo Astrofili polesani durante l'anniversario del cinquantesimo anno dello sbarco dell'uomo sulla Luna, avvenuto il 20 luglio 1969. Un appuntamento molto particolare, dedicato al tema dello sbarco lunare, ma anche un'occasione per osservare oggetti del profondo cielo, visto che il sorgere della Luna è giunto tardi e purtroppo le nuvole, arrivate anch'esse in tarda serata, hanno un po' ostacolato le osservazioni.BUFALE SMONTATEGli esperti hanno ripercorso momento per momento la missione e soprattutto...