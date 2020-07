LA CULTURA

ROVIGO Riapre venerdì l'Osservatorio astronomico Vanni Bazzan di Sant'Apollinare dopo mesi di chiusura a causa dell'emergenza sanitaria. Seppure con le cautele necessarie, il Gruppo Astrofili Polesani, seguendo le direttive ministeriali in tema di Covid-19, aprirà al pubblico che potrà essere nella struttura in due turni da massimo 15 persone ciascuno: il primo alle 21.40 e il secondo alle 2, con obbligo di prenotazione al numero 347.984 2207. Naturalmente l'utenza dovrà esser munita di dispositivi di protezione individuale (mascherina, guanti o gel igienizzante).

NIENTE TELESCOPIO

Non sarà possibile utilizzare, in via precauzionale, il telescopio principale, ma i soci vi faranno osservare il cielo con occhi nuovi, illustrando la meraviglia posta al di sopra delle nostre teste. Ma cosa si osserverà nel cielo di inizio luglio? La Via Lattea attraversa il cielo da nord-est a sud, attraversata a sua volta da una banda scura longitudinale, la fenditura del Cigno; proprio nella costellazione del Cigno si trova la parte più intensa della Via Lattea dell'emisfero boreale: è compresa tra le stelle Sadr e Albireo, che formano l'asse inferiore di quello che viene chiamato asterismo della Croce del Nord; con un semplice binocolo si possono osservare ricchissimi campi stellari, con varie associazioni di astri minuti e spesso dai colori contrastanti. L'asterismo del Triangolo estivo è un punto di riferimento irrinunciabile per reperire le principali costellazioni: il vertice più settentrionale Deneb (la stella meno luminosa delle tre) domina la costellazione del Cigno, Vega, la più brillante, quella della Lira; la più meridionale, Altair, è l'astro principale della costellazione dell'Aquila.

La Via Lattea prosegue verso sud, dove si trova il rigonfiamento che indica il centro galattico: compresi tra la brillante costellazione dello Scorpione e del Sagittario, si concentra un gran numero di ammassi globulari, alcuni dei quali, come M22, visibili anche con un semplice binocolo. A nord prevale sempre l'asterismo del Grande Carro, le cui stelle di coda possono essere usate, scendendo a sud, per reperire Arturo, la stella rossa della costellazione del Boote, e Spica, nella Vergine. Poco a sud del Grande Carro, verso ovest, si mostra la Chioma di piccole stelle che ha dato il nome alla costellazione della Chioma di Berenice; entro i suoi confini si osservano numerose galassie con un piccolo telescopio amatoriale. Ad ovest, il Leone è tramontato, e si mostra ancora sopra l'orizzonte la stella Spica, della costellazione della Vergine.

Elisabetta Zanchetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

