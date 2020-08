EX MONASTERO

ROVIGO Torna nel chiostro dell'ex Monastero degli Olivetani Calici sotto le stelle. Quest'anno c'è però una novità: i calici diventeranno infatti ghiacciati e non più gelati: la degustazione offerta insieme alla gelateria Godot sarà infatti la cremolata. L'iniziativa, che si svolgerà giovedì a partire dalle 21.30, è realizzata dall'associazione Aqua in collaborazione con il Comune di Rovigo e con il Gruppo Astrofili Polesani. La serata si svolgerà all'aperto nel secondo chiostro del Monastero, articolandosi in una presentazione del cielo attraverso il programma informatico Stellarium integrata con osservazioni a occhio nudo per il riconoscimento delle costellazioni. Inoltre, attraverso immagini proiettate e prendendo spunto dalla teoria dei sei gradi di separazione, si potrà percorrere un itinerario che collegherà idealmente, ma in tal caso con soli due gradi di separazione, la costellazione estiva del Delfino al nostro Delta grazie a Temistocle Zona, un astronomo del XIX secolo nato a Ca' Venier, che fu anche garibaldino e poi direttore dell'Osservatorio astronomico di Palermo. La serata proseguirà dunque con un percorso di degustazione, in sicurezza, grazie alla partecipazione della Gelateria Godot di Rovigo che, per l'occasione, realizzerà un gusto di cremolata in armonia con alcuni distillati scelti dalle Antiche Distillerie Mantovani di Pincara.

R.Mer.

