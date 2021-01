Sarà inaugurato domattina il tunnel degli abbracci nella Casa albergo per anziani. Un'iniziativa attesa e provvidenziale che ha come obiettivo particolarmente sentito da ospiti e parenti l'accorciamento delle distanze tra gli anziani residenti e i loro familiari dopo i mesi durissimi di distacco quasi totale imposto dalla crisi sanitaria dovuta ai contagi. La struttura polesana più colpita dalla pandemia è anche la prima a seguire l'esempio di altre residenze per anziani in diverse aree d'Italia che hanno trovato il modo per restituire un po' di contatto e intimità affettiva tra le persone. Sono stati allestiti due tunnel degli abbracci che tra pochi giorni inizieranno a essere utilizzati per gli incontri, sospesi in ogni modalità dall'esordio dei primi casi di Covid-19 risalenti a metà novembre.

«Dopo le lunghe settimane di lontananza e distanziamento, i residenti e i loro cari potranno tornare a toccarsi, ad accarezzarsi, a vedersi e parlare tra loro hanno ribadito i responsabili della Casa albergo -. Gli incontri avverranno in tutta sicurezza grazie alle nuove strutture gonfiabili, suddivise da una parete in poliuretano, completamente sanificabile, che impedisce qualsiasi contatto diretto con eventuali agenti patogeni e consente di stringersi le mani, accarezzarsi ed abbracciarsi».

Le visite potranno iniziare, indicativamente, a partire da febbraio. Attualmente nella struttura sono scesi a 10 i casi di positività tra i residenti e quattro quelli tra il personale. Sono anche in fase di ripresa alcuni servizi e attività che erano stati sospesi durante la fase più virulenta dell'emergenza.

Ilaria Bellucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA