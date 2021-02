OSPEDALE SAN LUCA

TRECENTA Ottanta anziani si sono sottoposti ieri mattina al vaccino contro il Covid-19 nell'ospedale San Luca di Trecenta, dove è stato attivato il primo centro di vaccinazione periferico dell'Alto Polesine. Il San Luca non è un luogo qualsiasi, è la roccaforte della lotta contro il Covid-19 in Polesine. Da circa un anno è il Covid hospital per la provincia e le sue corsie hanno visto le sofferenze dei pazienti e i lutti di chi ha perso una persona cara senza neppure poterla rivedere, la speranza e le guarigioni ottenute con le terapie, e il grande impegno del personale sanitario in trincea quotidianamente per salvare vite. Ora è tra i luoghi scelti per la campagna vaccinale e ieri, tra le 8 e le 14, ha accolto 80 persone per il vaccino. Si trattava di ottantenni residenti per lo più a Trecenta, Canda e Bagnolo di Po, quasi tutti arrivati accompagnati da un parente stretto, in alcuni casi assistiti da una delle associazioni di volontariato del territorio attive su questo fronte.

L'ARRIVO

Ad accogliere le persone fuori dall'ospedale sono i volontari della Protezione civile di Trecenta e della distrettuale di Castelmassa, con il coordinatore del distretto Ro6 Paolo Antonini. Con loro c'era Antonio Laruccia nella doppia veste di sindaco di Trecenta e di consigliere provinciale delegato alla Protezione civile. «Per il momento tutto si è svolto regolarmente e non ci sono state situazioni anomale, gli anziani accedono tramite il percorso messo in sicurezza - riferisce Laruccia - speriamo che la gente accolga l'invito per sottoporsi al vaccino e cambiare rotta».

Davanti al San Luca la Protezione civile accoglie e indirizza le persone, accompagnando le più fragili e bisognose d'aiuto, mostrando il percorso da seguire. Chi deve sottoporsi alla vaccinazione arriva davanti all'ingresso dell'ospedale e poi svolta a destra per proseguire sotto il portico, al termine del quale un altro volontario verifica il nominativo e l'orario dell'appuntamento per far accedere all'interno dei locali dedicati. Dopo la misurazione della temperatura e la disinfezione delle mani, la persona viene fatta accomodare nella sala d'attesa, mentre l'accompagnatore può sostare in una sala successiva o attendere fuori, al termine del percorso che prevede un'uscita separata.

Lo scaglionamento degli accessi ha funzionato bene, fatta eccezione per qualche momento in cui si sono accumulate diverse persone in sala d'attesa per via del forte anticipo con cui erano arrivate, e per lo più le cose sono filate lisce.

GI ANZIANI

Tra chi si è sottoposto alla vaccinazione prevalgono sentimenti come l'impazienza, l'ottimismo e la speranza. Vittoria, 80 anni, ha atteso la lettera d'invito e non vedeva l'ora di sottoporsi all'iniezione: «È un sollievo poterlo fare, speriamo che questo migliori le cose». Anche Adriana, accompagnata dal figlio, nonostante il timore di poter avere un po' di febbre, che ha sperimentato in vita sua solo dopo un intervento, ha accolto con gioia l'invito arrivato mercoledì scorso. Caterina, che arriva con la figlia, spera di non aver effetti collaterali, ma non ha dubbi: «Lo faccio volentieri, anche con la speranza che possa andar meglio per tutti». Per molti il vaccino non è solo importante per la propria salute, ma un atto di cambiamento e di speranza per la collettività messa a dura prova dal Covid-19, forse la lezione e l'esempio più grandi che gli ottantenni stanno dando ai più giovani in queste giornate.

Ilaria Bellucco

