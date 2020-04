OSPEDALE

ROVIGO Gli effetti del contagio che si è diffuso all'interno dell'ospedale di Rovigo, nel fragilissimo reparto di Geriatria, continuano a farsi pesantemente sentire. Mercoledì sera si è spento Armando Marcomin, 85enne che faceva parte del gruppo dei 26 pazienti su 36 che sono risultati positivi. La sua è la quinta morte fra i pazienti di questo reparto associata al Coronavirus dopo quelle di Mara Torruti, 72 anni, Giuseppa Furini, 85 anni, Favilla Gallo, 86 anni, e Rolando Carboni, 73 anni. Ma anche il 95enne Giuseppe Zanirato era stato dimesso il 2 aprile da Geriatria, seppur con tampone negativo. Fra quanti lavorano nel reparto, su un totale di 49 fra medici, infermieri e Oss, sono invece 18 i casi di positività con l'ultimo accertato ieri: 10 infermieri e 8 Oss.

Oltre la metà del totale dei 34 riscontri di positività fra tutto il personale dell'Ulss Polesana. Sul tema intervengono anche i consiglieri regionali del Coordinamento Veneto 2020 Patrizia Bartelle, Piero Ruzzante e Cristina Guarda: «In altri reparti più a rischio, come ad esempio il pronto soccorso, non ci sono soggetti Covid-positivi tra il personale. Ma allora a Geriatria che è successo? Viene da pensare che non ci sia stata una tempestiva elaborazione di protocolli di sicurezza o che i dispositivi di protezione individuali, indispensabili per trattare i pazienti Covid, non siano stai messi a disposizione del personale fin da subito. Abbiamo chiesto alla Regione di effettuare verifiche».

«Il tema della Geriatria rimarca il dg dell'Ulss Antonio Compostella sta suscitando attenzione e dibattito, è giusto e doveroso che sia così. Non è mia abitudine minimizzare situazioni critiche e tanto meno una così importante come questa. Da alcuni giorni la situazione è sotto controllo, il personale che opera è quello che dagli ultimi tamponi risulta negativo. Questo focolaio ci ha insegnato che, visto che dovremo convivere ancora a lungo con il Coronavirus, a livello ospedaliero dobbiamo considerare ogni paziente potenziale portatore di virus. Alla luce dell'esperienza, stiamo ragionando sulle misure da mettere a regime per garantire l'operatività dell'ospedale nella maggior sicurezza, come far fare, in una stanza isolata o comunque in un'area dedicata, un periodo di filtro, dove il paziente in entrata viene curato per le problematiche per le quali viene ricoverato ma al tempo stesso si garantisce che in reparto non entrino pazienti positivi, nel periodo finestra in cui il virus non è identificabile con il test».

Il dg ha poi ripercorso nuovamente la genesi del focolaio, con il primo caso emerso il 31 marzo su un paziente in dimissione, asintomatico, che ha fatto il tampone perché doveva tornare in casa di riposo.

«Abbiamo fatto il tampone a tutti i pazienti e tutto il personale e i risultati sono stati in gran parte negativi, ma in quelli ripetuti a distanza di pochi giorni si sono avute le altre positività. Si è operato attraverso l'isolamento degli operatori positivi e dei pazienti con tampone positivo, trasferiti a Trecenta, mentre quelli con tampone negativo stati spostati al settimo piano. Per quanto riguarda le limitazioni dell'accesso ai reparti, dal 24 febbraio abbiamo seguito la regola individuata dalla Regione e valida per tutti gli ospedali veneti: un solo visitatore per paziente al giorno negli orari prestabiliti. Dal 27 marzo abbiamo attivato i varchi all'ingresso con misurazione della temperatura e imposizione delle mascherine. Ma ci dovremo abituare anche quando riprenderanno le attività oggi sospese, a una diversa organizzazione. Già riguardo ai prelievi, dal 20 aprile si potrà accedere solo su prenotazione, anche per le analisi legate a gravidanze, terapie anti-coagulanti e terapie oncologiche, che oggi non devono passare dal Cup. Martedì, rispetto alle 78 persone programmate se ne sono presentate 120, creando difficoltà e una situazione non compatibile con i livelli di sicurezza per spazi e tempi di attesa. Ora quindi, a parte le emergenze, tutti dovranno prenotare il prelievo».

