IL CASO

ROVIGO C'è chi, di fronte alle porte che sono state chiuse come misura di sicurezza per evitare che il contagio si propaghi in ambito ospedaliero e scongiurare situazioni difficili e di emergenza nell'emergenza, come testimoniano i focolai che si sono aperti a Rovigo, in Area Chirurgica prima e in Geriatria poi, ha pensato bene di forzarle per passare lo stesso. E non si è trattato di un'effrazione a scopo di furto, ma semplicemente per ri-aprirsi una strada.

CONTROLLI EVITATI

A darne notizia, non nascondendo la propria rabbia per l'accaduto, lo stesso direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella: «Abbiamo chiuso alcune porte secondarie e convogliamo i visitatori solo dall'ingresso principale, sia a Rovigo che ad Adria, con gli operatori che hanno altri accessi a loro destinati. Qualcuno, però, ha divelto le porte chiuse per passare e questo non è certo un bell'esempio di responsabilità. Stiamo cercando di attivare tutte le azioni per alzare al massimo la sicurezza e ridurre al minimo i rischi che possiamo avere all'interno dell'ospedale e una di queste azioni sono proprio i varchi. Per cui, non riesco a capire come ci siano persone irresponsabili che vanno a scardinare una porta per non fare 50 metri in più. Sono azioni di scarsa responsabilità che mi piacerebbe venissero evitate».

INGRESSI PRESIDIATI

Gli ingressi negli ospedali polesani, infatti, sono contingentati e irregimentati. Per entrare si deve passare da un unico accesso in modo che il flusso venga controllato. Funziona così agli ospedali di Rovigo e Adria, mentre quello di Trecenta, polo Covid provinciale, è off-limits, anche se al suo interno, al quarto piano, rimane ancora aperto e funzionante, con un accesso autonomo e separato, il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura.

OSPEDALE DI COMUNITÀ

Proprio a Trecenta è stato riattivato l'ospedale di comunità, che in tempi normali ha la funzione di accogliere i pazienti che hanno situazioni non così gravi da portare al ricovero, ma nemmeno così lievi da essere rimandate a casa, con posti letto a minor livello di assistenza (e costo), che in tempi di Coronavirus servono invece per quei pazienti affetti da Covid-19 ma che sono in via di guarigione non avendo più sintomi, ma che sono ancora positivi al tampone e che, se tornassero a casa, in isolamento domiciliare, non riuscirebbero ad evitare il contatto con i propri familiari o conviventi. In altre realtà questa funzione è stata affidata a strutture alberghiere.

AREA-FILTRO

Non solo, ma sempre a Trecenta, ha annunciato Compostella, verrà attrezzata anche un'ulteriore area di sicurezza: «Un'area per così dire di filtro per quelle persone che devono essere dimesse dai reparti di Rovigo e Adria e tornare nelle case di riposo: parliamo di ospiti di strutture residenziali ricoverati per patologie che non hanno a che fare con il Coronavirus e che hanno tampone negativo, ma ai quali facciamo passare un certo periodo di giorni in un'area dell'ospedale di Trecenta, separata dall'area Covid, in modo che quando tornano in casa di riposo ci sia la sicurezza che non c'è alcun rischio che portino il virus dentro».

