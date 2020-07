ULSS 5

ROVIGO Operai al lavoro nel parcheggio dell'ospedale di Rovigo, dove è in corso la sostituzione della pavimentazione degli stalli di sosta, dagli ecologici e iperdrenanti grigliati, che tuttavia ponevano anche problemi di attenzione manutentiva per la crescita dell'erba e che in qualche caso si rivelavano insidiosi per le persone anziane o con difficoltà di deambulazione, con i masselli autobloccanti in cemento vibrocompresso, meglio note come bettonelle, più compatti, ma anche con minore capacità drenante.

VIABILITÀ CAOTICA

Il parcheggio ha un assetto viabilistico che rende la scelta della corsia da imboccare per cercare un posto, una sorta di scommessa, perché tutte le corsie interne hanno lo stesso senso e nel caso la scelta del settore si sia rivelata sbagliata, ovvero non vi siano posti liberi, è necessario rifare il giro dall'inizio, sperando di avere miglior fortuna. Questo porta a ripetuti giri delle auto e spesso ad automobilisti che distratti, coscienti o spazientiti, imboccano la corsia in senso vietato. Si potrebbe ripensare a corsie a sensi alternati.

PIANO DELLE OPERE

Il 2019, l'ultimo anno ante Covid, ha visto l'ospedale di Rovigo oggetto di importanti interventi: sono stati realizzati i lavori per il nuovo Punto nascita, con una spesa di 2,4 milioni, è stato ristrutturato il reparto di Lungodegenza, 1,1 milioni, sono stati realizzati i nuovi ambulatori di chirurgia oculistica, 726mila euro, è stato riammodernato il laboratorio analisi, 400mila euro, è stata completata la nuova farmacia, 150mila euro, sono stati realizzati interventi di miglioramento antincendio e adeguamento sismico, 490mila euro. Ed è in corso la ristrutturazione della piastra area poliambulatoriale nel blocco A, per un costo di oltre 1,8 milioni. Gran parte della spesa va rientra nel piano degli interventi di adeguamento dei corpi M e A dell'ospedale di Rovigo, ma in totale si tratta comunque di 7 milioni di interventi e già sono state avviate progettualità per la realizzazione sala operatoria ibrida polifunzionale a Rovigo, nella quale installare il nuovo angiografo biplano da 600mila euro, con 344mila euro di lavori di adeguamento, quella per lo spostamento del reparto Psichiatrico di diagnosi e cura dal San Luca di Trecenta, quelli per l'installazione di due angiografi e quella per l'ampliamento del Pronto soccorso e della nuova area del Suem 118.

Nel frattempo, nuove esigenze si sono manifestate proprio alla luce dell'epidemia che ha completamente modificato l'intera programmazione e creato necessità dovute alla necessità di rendere le strutture il meno possibile vulnerabili all'eventualità di contagi interni. Un ripensamento epocale dell'edilizia ospedaliera, finora improntata, invece, all'ampliamento degli spazi, come testimonia la maestosa nuova hall, inaugurata dieci anni fa.

IL PUNTO NERO

In un quadro di continui interventi sull'ospedale di Rovigo, oltre al problema irrisolto della fermata dell'autobus, lontana dall'ingresso principale, stona, la situazione dell'area fra viale Tre martiri e il vecchio ingresso, ora utilizzato dal personale. A separare il viale e la strada interna di accesso ai parcheggi dell'ospedale campeggiano, da tempo immemore, dei new jersey di plastica bianchi e rossi, scoloriti e ingrigiti, che danno un senso di precarietà che mal si concilia con la struttura che campeggia di fronte a loro. L'area delimitata dai blocchi di plastica, non piccola, tutta asfaltata e interdetta al passaggio, ospita fra l'altro ben due fermate dell'autobus.

Francesco Campi

