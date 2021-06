Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PANDEMIAROVIGO Un mese dopo le prime riaperture dei reparti non Covid all'ospedale di Trecenta, da lunedì prossimo al San Luca tornerà in funzione anche l'ospedale di comunità con 10 posti letto, che verranno aumentati gradualmente fino ad arrivare, il 5 luglio, a quota 25. L'annuncio è stato dato ieri, proprio nel giorno in cui il numero dei posti letto occupati da pazienti Covid è calato nuovamente: sono quattro, ora, i ricoverati...