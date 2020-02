MERCATO AGRICOLO

ROVIGO Coldiretti in prima linea per smascherare i prodotti non di stagione. Per effetto dei cambiamenti climatici, sempre più prodotti arrivano sui banchi dei mercati prima della loro naturale maturazione. È per questo che oggi andrà in scena l'iniziativa Smascheriamo il cibo fuori stagione, al mercato agricolo che si tiene tutti i sabati, nel quartiere Tassina, dalle 8.30 alle 13, in via Vittorio Veneto. Campagna Amica Rovigo ha deciso di mostrare gli effetti climatici in maniera tangibile insegnando ai clienti a smascherare quei prodotti che non dovrebbero essere già in commercio: la stagionalità rappresenta infatti un criterio imprescindibile dei mercati di Campagna Amica e l'educazione al consumatore è una delle mission dei produttori.

PRIMAVERA ANTICIPATA

Già a livello nazionale, l'associazione degli agricoltori sta monitorando gli effetti di un inverno bollente e segnala che, in tutta Italia, si sta assistendo a una primavera anticipata. Questo inverno ha fatto registrare, fino ad ora, in Europa, temperature di 3,1 gradi superiori la media di riferimento (1981-2010). Rosole e tarassaco, piante spontanee, stanno fiorendo in anticipo, mentre alcuni animali e insetti che dovrebbero essere in letargo si sono risvegliati prima del tempo. Le api sono già al lavoro e le chiocciole sono operative, mente alcune specie di pesci stanno già comparendo sul mercato ittico. «Il caldo anomalo sottolinea Coldiretti ha stravolto completamente i normali cicli colturali e di conseguenza anche le offerte stagionali presenti su scaffali e bancarelle. Per non cadere nell'inganno del falso made in Italy è importante verificare sempre l'origine nazionale in etichetta, obbligatoria per la frutta e verdura e privilegiare gli acquisti direttamente dagli agricoltori nelle aziende o nei mercati di Campagna Amica dove i prodotti sono anche più freschi e durano di più. L'agricoltura è l'attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici con sfasamenti stagionali ed eventi estremi che hanno causato una perdita in Italia di oltre 14 miliardi di euro nel corso del decennio tra produzione agricola nazionale, strutture e infrastrutture rurali».

Il mercato in Tassina è sempre più fornito; completo anche il paniere del mercato coperto, con ulteriori prodotti quali pesce, formaggio e funghi che si aggiungono all'ortofrutta, pane e biscotti, farine, riso, carne avicola, suina e bovina, insaccati, vino, miele, piante e fiori, lumache e cosmesi.

A.Spo.

