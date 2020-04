Coronavirus, continuano le iniziative di solidarietà in Polesine. E' durante i momenti di crisi che fioriscono le idee più belle e che mostrano il grande cuore delle persone. Valentina Lunardi, 33enne logopedista di Verona, originaria di Trecenta, colpita sei anni fa da un linfoma, sta cercando di mettere a disposizione di tutti i bambini malati ciò che ha imparato durante il suo lungo percorso, attraverso un libro illustrato dal titolo Le avventure di Orso e Pulcina. Il tutto con l'aiuto dell'amica Sara Quaglia, 36 anni, progettista sociale di Badia Polesine, che sta organizzando una raccolta fondi per pubblicare il libro e distribuirlo gratuitamente ai reparti di oncologici e pediatrici. E' un progetto dalla doppia valenza solidale quello di Le avventure di Orso e Pulcina. Le due polesane raccolgono fondi attraverso un'operazione di crowdfunding online per pubblicare il libro e regalare un sorriso ai bambini meno fortunati. Vogliono veicolare un messaggio di resilienza e di amore per la vita, dato che Lunardi, l'autrice, da mesi è ormai costretta a stare in casa e viaggiare solo con la fantasia a causa della sua malattia, cercando di dare consigli narrati a chi sta vivendo la sua stessa esperienza. Tanto più in questo delicato periodo di emergenza causato dal Coronavirus. Quaglia, che si occupa di cooperazione e da sempre sostiene le iniziative di Valentina, ha dato il via alla raccolta fondi online per raggiungere almeno 2400 euro, che permetteranno di stamparne 500 copie da distribuire alle strutture del Veneto e alle associazioni che seguono bambini malati. Ma se gli introiti dovessero essere maggiori, il progetto si allargherebbe a tutta Italia. «Ho iniziato la raccolta fondi online per il mio compleanno - racconta Quaglia - Ho letto la favola alcuni mesi fa, quando io e Valentina potevamo ancora vederci, e ne sono rimasta colpita, va dritta al cuore: aiuta i bambini a vedere in modo diverso la malattia che stanno affrontando e gli adulti a stare loro vicino». All'inizio sembrava che alcune fondazioni sostenessero il progetto, ma tutto si è bloccato quando è dilagato il Covid 19. Così è partita l'idea di aprire la raccolta fondi su gofundme. Ecco il link per donare: https://www.gofundme.com/f/le-avventure-di-orso-e-pulcina/donate.

