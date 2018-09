Oro rosso, l'inferno dei profughi sfruttati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CAPORALATOROVIGO Sfruttava i richiedenti asilo per farli lavorare in mezzo ai campi. Migranti provenienti da Nigeria, Costa d'Avorio, Senegal e Gambia, ospiti nei centri di accoglienza di Este, Villa Estense e Monselice. Nei guai, accusato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, è finito il marocchino di 28 anni Soufiane El Anbari, titolare dell'agenzia interinale Green Work di via Roveri a Giacciano con Baruchella in provincia di Rovigo. Gli stranieri, in totale 33, di cui otto donne, 24 uomini e un minore, hanno raccolto...