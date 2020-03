(A.Luc.) «Non tutti i viaggi hanno diritto al rimborso» spiega Erika Zanca di Lega Consumatori Rovigo e Ferrara. «Sul punto è fondamentale fare chiarezza. In questi giorni tanti consumatori stanno contattando i nostri sportelli chiedendo informazioni, ma va chiarito che il decreto prevede rimborsi solo per alcune tipologie di viaggi». Sono rimborsabili i viaggi che vedono coinvolte persone che sono sottoposte a quarantena, la permanenza domiciliare o il ricovero in una struttura sanitaria. Inoltre riguarda le persone che hanno acquistato un biglietto con destinazioni estere dove sia stato impedito o vietato l'arrivo. «Al 6 marzo gli Stati che hanno emesso un divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti o in transito dall'Italia sono 26, ma l'elenco è in aggiornamento ed è consultabile sul sito www.viaggiaresicuri.it», precisa Zanca. La possibilità di rimborso è prevista anche per chi ha programmato la partecipazione a gite scolastiche, concorsi, manifestazioni, eventi o riunioni o eventi pubblici e privati, anche culturali, ludici, sportivi e religiosi sul territorio nazionale, annullati a causa dell'emergenza. Il rimborso è previsto sia in caso di acquisto del biglietto di viaggio, sia in caso di acquisto di un pacchetto turistico completo. La richiesta di rimborso deve essere inoltrata entro 30 giorni dalla cessazione del divieto imposto o dall'annullamento o dal rinvio dell'evento programmato, dalla data di partenza prevista verso un Paese in cui è stato imposto un divieto di ingresso.

