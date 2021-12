ORDINI

ROVIGO (F. Cam.) Un'infornata di nuovi infermieri che non faticheranno a trovare lavoro vista la richiesta di questi professionisti che c'è in questo momento, nel pubblico e nel privato. Non a caso molti di loro si sono trovati a lavorare già prima ancora di laurearsi infermieri, con i contratti speciali per fronteggiare la pandemia. Ora hanno raggiunto il traguardo e concluso il percorso di studi: dopo le sessioni di laurea in Infermieristica dell'università di Padova, con sede didattica a Rovigo, e delle università di Ferrara e Verona, sono stati ben 36 i nuovi infermieri che si sono iscritti per la prima volta all'Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Rovigo.

Membri della commissione di laurea di Rovigo anche due consiglieri dell'Ordine provinciale, Damiano Chinaglia e Teresa Zeilante, che hanno espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto dagli studenti. «Questi infermieri - ha sottolineato Zeilante - si sono formati in un periodo particolare e sono stati coinvolti nell'assistenza alle persone durante la pandemia nei contesti ospedalieri, in quelli territoriali e nelle sedi vaccinali. Esprimo la mia benevolenza a tutti coloro che con impegno, dedizione e determinazione hanno contribuito al raggiungimento di questo percorso universitario».

Chinaglia ha evidenziato il ruolo che assume l'Ordine nei confronti della professione già durante la formazione universitaria. «Il mandato di tutela e rappresentanza professionale proprio dell'Ordine trova ancora più sinergia in contesti formativi dove il nostro potenziale professionale è totipotente».

Agli infermieri neo laureati va anche il pensiero del presidente provinciale, Denis Piombo: «Accogliere, conoscere e iscrivere i nuovi colleghi sono i momenti più significativi dell'attività ordinistica. I nostri neo iscritti sono risorse fondamentali per un sistema sanitario in difficoltà in termini di fabbisogno di personale. Un plauso all'università che ha, oggi ancora più di ieri, la responsabilità di formare professionisti consapevoli, trasmettendo loro la conoscenza e la cultura, che sono armi importanti per contrastare le paure, lo stigma e l'ignoranza. Tutti i nuovi colleghi che abbiamo incontrato hanno dimostrato di essere consci del percorso compiuto, del periodo storico mutato dal Covid, dell'importanza della scienza e della centralità dei vaccini per la salute propria e del prossimo. Credo sia fondamentale che il mondo universitario, quello professionale e quello lavorativo dialoghino fra loro per rispondere al meglio alle rinnovate esigenze di salute della cittadinanza. Gli infermieri, nel contesto pandemico, si sono confermati attori fondamentali dell'assistenza ai cittadini e continueranno a essere protagonisti del territorio con l'arrivo di nuove risorse».

