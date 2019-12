Orchestra del conservatori protagonista in Cattedrale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIASi moltiplicano in città gli appuntamenti con vista sul Natale. Stasera alle 21 in cattedrale, grande concerto dell'Orchestra Giovanile dei conservatori polesani diretta da Ambrogio De Palma. In programma musiche di Mozart, Rutter e Holst. Solidarietà in prima linea domani invece alle 21 in basilica di Santa Maria Assunta della Tomba in occasione del tradizionale appuntamento natalizio con Cantando il novo peregrin d'amore, Il tradizionale recital natalizio, denominato anche excursus littero musicale natalizio, taglierà nella...