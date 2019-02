CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OPPOSIZIONI DIVISEROVIGO Mentre la maggioranza cerca disperatamente un metodo e un pretesto per concludere l'Amministrazione Bergamin entro il 20 febbraio, l'opposizione litiga. Ieri pomeriggio sono stati a firmare le proprie dimissioni davanti al notaio Giorgia Businaro (PD) e Ivaldo Vernelli (ex M5S, ora parte di Italia in Comune): Andrea Borgato (PD) andrà solo nelle prossime ore, perché ieri è rimasto bloccato nell'ingorgo sul ponte di Boara. La finestra temporale entro cui i 17 consiglieri comunali intenzionati a dimettersi in massa...