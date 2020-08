PULIZIE AL PARCO

ROVIGO In appena 10 metri quadri e mezz'ora di lavoro sono stati trovati 273 mozziconi di sigaretta, una cinquantina di tappi di bottiglia, alcune bottiglie di vetro e tantissima plastica volatile. È questo il risultato di lavoro dell'ultima tappa di #abbracciamolanatura, l'iniziativa di Legambiente interna al progetto Puliamo il Mondo svoltasi ieri pomeriggio nei giardini Marconi, nei pressi della stazione dei treni. L'iniziativa è patrocinata dal Comune ed è nata dall'esigenza di ritornare a prendersi cura degli spazi verdi di Rovigo, attraverso azioni concrete. Un modo per tornare a frequentare le aree verdi della città e un'occasione per mostrare i nessi che ci sono tra crisi sanitaria e crisi ecologica.

AMMINISTRATORI COINVOLTI

Oltre ai volontari di Legambiente, come la settimana scorsa ai giardini delle Due Torri, hanno preso parte alcuni consiglieri comunali. A indossare i guanti sono stati Michele Aretusini e Lorenzo Rizzato della Lega, Elisabetta Traniello della civica Gaffeo Sindaco, gli assessori Dina Merlo ed Erika Alberghini e Caterina Nale del Pd, quest'ultima peraltro iscritta a Legambiente. «È bello collegarsi a un'iniziativa che viene fatta in diverse giornate e parchi - ha spiegato Merlo - Io e la collega Alberghini abbiamo invitato tutti i consiglieri in modo che ci fosse un'ampia partecipazione. Questo parte dalla necessità comune di coinvolgere i cittadini in comportamenti positivi e virtuosi per limitare l'impatto dei rifiuti nelle aree verdi». Aretusini ha rimarcato l'importanza dell'operato di Legambiente: «Fanno un lavoro straordinario, ma purtroppo non possiamo affidarci solo a loro: l'Amministrazione dovrebbe far intervenire Ecoambiente per pulire più spesso queste zone e la gente dovrebbe stare più attenta alla natura».

TOUR NEI GIARDINI

Si è trattato dell'ultima tappa di questo tour dei giardini pubblici rodigini. I precedenti appuntamenti sono stati giovedì 23 luglio al parco Maddalena, il giorno successivo al parco Pampanini a San Pio X, martedì 28 al parco Lisieux, il 30 al parco dell'Iras. Chi volesse partecipare come volontario per una pratica di ambientalismo scientifico, può presentarsi a prossimi appuntamenti con un paio di guanti. L'ultimo weekend di settembre, infatti, si terrà la manifestazione nazionale più importante di Legambiente con Puliamo Il Mondo e quindi ci si prenderà ancora cura del verde pubblico con queste pulizie collettivo. «Il lavoro che stiamo facendo servirà a realizzare un report completo che consegneremo al Comune, con una scheda precisa per ogni parco pulito - Ha detto la presidente provinciale di Legambiente Giulia Bacchiega - Lo presenteremo in occasione di Puliamo il Mondo».

Alberto Lucchin

