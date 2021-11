Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SINDACATIROVIGO In Polesine sono 15mila le persone anziane sole, senza contare quelle ospedalizzate o alloggiate in casa di riposo. Il bisogno di assistenza è in aumento e la pandemia ha fatto esplodere un problema già evidente. Manca il personale specializzato nella cura della persona e gli Oss non hanno una normativa adeguata che li tuteli sotto il profilo contrattuale e legale. Per queste ragioni la Uilp di Rovigo, grazie al segretario...