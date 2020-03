OPERATORI

ROVIGO Persone come tutti. Con paure e domande irrisolte, come ognuno, ma ogni giorno si lasciano tutto alle spalle per indossare il camice e fare il proprio lavoro, la cui importanza si sta misurando in questi giorni. A testimoniare la vicinanza e il sostegno del Paese agli infermieri è stato il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha chiamato telefonicamente anche Marco Contro, coordinatore regionale degli Ordini delle professioni infermieristiche del Veneto e presidente dell'Ordine di Rovigo. «Nell'ora più buia per il Sistema sanitario nazionale, il ministro ha manifestato la solidarietà e la vicinanza a tutti gli infermieri impegnati in prima linea. Giovedì ha telefonato personalmente ai coordinatori regionali degli Ordini delle professioni infermieristiche e ai presidenti degli Ordini delle province più colpite, per raccogliere le criticità incontrate dai professionisti sul campo e per portare il proprio sostegno. L'iniziativa del ministro assume un significato profondo per gli infermieri e per i cittadini perché è importante sentire vicine le istituzioni». Contro ha evidenziato al ministro come «gli infermieri veneti hanno risposto in massa da subito e stanno operando con professionalità e impegno, anche se preoccupati per la propria salute e per quella dei propri cari». Contro ha auspicato che «dispositivi di protezione individuale adeguati siano quanto prima disponibili per la sicurezza del personale sanitario» e non ha nascosto che «si sono verificati episodi di aggressività ingiustificata, segno che occorre aumentare nel cittadino la consapevolezza che le misure adottate hanno l'unica finalità di tutelare la salute della collettività e non una limitazione dei diritti».

