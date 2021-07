Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ASSOCIAZIONIROVIGO Una nuova sede, per un impegno che si rinnova da 35 anni. L'associazione rodigina Andos, che dal 1986 aiuta le donne operate al seno, ha inaugurato ieri pomeriggio la nuova sede in via Bonifacio 29. Si sostituisce, e comporta l'onere di 360 euro al mese più le spese, alla precedente collocazione all'interno di Casa Serena. «Sono onorata di essere qui ha detto l'oncologa Cristina Oliani, direttore dell'oncologia rodigina...