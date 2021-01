RISTORAZIONE

ROVIGO In Polesine ogni giorno almeno cinquemila lavoratori sono privi di un pasto caldo e di un luogo dove potere accedere ai servizi igienici. È la situazione che stanno vivendo in questo periodo a causa delle limitazioni alle aperture dei locali pubblici dovuta al Covid, tanti operai delle zone arancioni, impegnati nelle imprese artigiane del comparto edile (edilizia, manutenzione verde, installazione di impianti e serramentisti) operativi nei cantieri lontano dalla sede dell'impresa e da casa.

PAUSA PRANZO

Le restrizioni in vigore, infatti, non permettono loro spesso di usufruire di un pasto caldo, di potersi sedere al caldo durante la pausa pranzo e utilizzare i servizi igienici. In particolare, in un periodo come quello invernale caratterizzato da giornate particolarmente fredde come quelle degli ultimi giorni, dove le lavorazioni in cantiere diventano di per sé già più complicate del solito, il diritto a un pasto caldo diventa ancora più importante.

L'APPELLO

«Anche dalla nostra provincia parte un appello al Governo spiega il presidente di Confartigianato Polesine Marco Campion - affinché conceda anche nelle regioni arancioni e rosse a bar, ristoranti e trattorie la possibilità di fornire a pranzo pasti caldi ai nostri lavoratori che ogni giorno operano nei cantieri, sempre garantendo le condizioni igieniche e di contrasto alla diffusione del Covid-19. Il tutto anche con il loro consumo sul posto, senza la necessità di un contratto continuativo scritto». «Stiamo assistendo prosegue Campion a una richiesta che ci viene fatta sempre più spesso in questi ultimi giorni da parte dei nostri collaboratori, ma questa necessità l'abbiamo anche noi titolari che ogni giorno andiamo con loro in cantiere. Il divieto di consumo sul posto per le trattorie, bar e ristoranti previsto dal permanere del Veneto in zona arancione comincia a pesare sempre di più, giorno dopo giorno. Se inizialmente abbiamo tamponato con panini preparati a casa, con il ripristino della famosa gavetta, ora la situazione comincia a diventare veramente difficile».

«Il problema non è banale continua il presidente di Confartigianato -, interessa oltre cinquemila addetti che operano nelle 2.587 imprese Polesane artigiane attive nei settori più coinvolti dai cantieri, ossia l'edile, la manutenzione del verde, la installazione degli infissi e gli installatori di impianti».

LE CATEGORIE COLPITE

«In cantieri di breve durata come i nostri, diventa, infatti impossibile predisporre una zona riscaldata per il consumo del pasto in loco nel rispetto di tutti i requisiti igienico sanitari. Siamo ben consci conclude Campion che le attività delle mense e dei catering continuativi su base contrattuale sono consentite, ma per le attività come le nostre che prevedono lo spostamento da un cantiere all'altro e il permanere per pochi giorni dei nostri collaboratori negli stessi cantieri, diventa pressoché impossibile organizzarsi in tal senso, ma anche stipulare contratti con l'una o l'altra mensa non sapendo nemmeno per quanto tempo staremo in una zona rispetto ad un'altra: questa misura può andare bene per le imprese che hanno una sede fissa».

SERVIZI IGIENICI

Non solo un pasto caldo: anche il problema dei servizi igienici rappresentano un disagio per chi lavora nelle regioni arancioni e rosse. Sempre più di frequente, anche lungo le strade del Polesine è facile imbattersi in persone che accostano per fare i propri bisogni ai lati della carreggiata. Si tratta perlopiù di automobilisti che si spostano per lavoro e, non trovando i bar aperti, in caso di necessità impellenti sono costretti a fermarsi all'aria aperta. Un comportamento che, tra l'altro, prevede una sanzione amministrativa fino a 10mila euro.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA