«Onoranze? I disoccupati sono tutti uguali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVOROROVIGO «In questo momento, i quattro ex dipendenti di Onoranze funebri per me hanno la stessa valenza di tutti i disoccupati della città. Il loro licenziamento non è più una questione che riguarda il Comune. Se la devono sbrigare con il privato».Il sindaco Massimo Bergamin risponde così al recente intervento del segretario della Fp Cgil Davide Benazzo sul fatto che quattro ex dipendenti di Onoranze funebri, società venduta da Asm ai privati, si trovino ancora senza un'occupazione.L'ACCUSA«Dopo l'assurda situazione venutasi a...