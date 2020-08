FINANZE COMUNALI

ROVIGO In calo i ricavi previsti dagli oneri di urbanizzazione. La previsione di incasso del Comune per il 2020 è di 400mila euro, 100mila in meno rispetto alla media degli ultimi anni. «Ci si aspettava una flessione - afferma l'assessore all'Urbanistica Giuseppe Favaretto -, ma è una questione legata al lockdown della scorsa primavera, visto che sono state presentate meno richieste, oltre alla modifica delle normative. Stiamo monitorando che non ci siano ulteriori perdite». Gli oneri di urbanizzazione, è bene chiarirlo, non sono una tassa, bensì un corrispettivo di compartecipazione alla trasformazione di un certo luogo. Sono dovuti al municipio in cui si svolgono interventi per l'ampliamento di edifici o nuove costruzioni. Queste spese hanno la funzione di far partecipare il committente ai costi delle opere di urbanizzazione, in proporzione all'insieme dei benefici che la costruzione ne ritrae. Vanno quindi corrisposti solo nel caso in cui l'intervento determini un aumento del carico urbanistico e la necessità, da parte del Comune interessato, di dotare l'area di nuove opere.

Il decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 luglio, ha apportato delle particolari modifiche in questo ambito, andando ad incidere sulle tasche dei Comuni italiani. In generale, tutti gli oneri sono stati sforbiciati del 20%, ma alcuni tipi di interventi sono diventati esenti da oneri e quindi, se da una mano questo può incentivare gli investimenti sul mattone, le Amministrazioni percepiscono meno per interventi su cui appena un anno fa avevano fatto altre previsioni di incasso. Matteo Silvestri, componente del direttivo polesano di Fratelli d'Italia, nei giorni scorsi ha lanciato l'accusa al Comune di non interessarsi sufficientemente degli uffici di Urbanistica e di non avere fatto abbastanza per impedire un calo degli oneri: «Ci preme specificare che il settore Urbanistica negli ultimi anni produceva un indotto di introiti per oneri concessori più o meno pari a 1 milione di euro, mentre nel 2019, quindi senza considerare il periodo Covid, tali introiti si sono assestati a poco più di 200mila euro. Ci si chiede se effettivamente non sia arrivato il momento di intervenire in maniera più netta e decisa sull'operato di questo ufficio, individuando anche le specifiche responsabilità». Palazzo Nodari, in realtà, il milione di euro dichiarato da Silvestri non l'ha mai raggiunto negli ultimi anni (cifre del genere se ne vedevano solo durante il boom del mattone nei primi anni 2000) e per quanto concerne gli introiti, l'assessore Favaretto risponde che non sono stati così bassi: «Da quanto mi risulta gli oneri 2019 sono in linea con gli anni precedenti, circa 500mila euro. Inoltre lo sportello dell'Edilizia sta andando bene: abbiamo tutti gli appuntamenti pieni e stiamo predisponendo incontri con i professionisti per allinearci meglio con le loro esigenze».

