Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANITÀROVIGO Inizia oggi il delicato trasloco del reparto di Oncologia dell'ospedale di Rovigo, con l'intera struttura i pazienti che saranno provvisoriamente trasferiti dal quarto piano del corpo M1 al secondo del M2 in vista dell'avvio dei lavori, mercoledì, per la realizzazione di un nuovo e più efficiente Polo oncologico, unificando l'area delle degenze e il day hospital oncologico, finora ospitati in due spazi separati, che...