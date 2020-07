VILLADOSE

Dopo quattro condanne all'ergastolo, ieri, nel settimo grado di giudizio, il procuratore generale della Corte d'Appello di Venezia Giancarlo Bonocore ha chiesto l'assoluzione per Sergio Benazzo, il 44enne idraulico di Villadose accusato dell'omicidio e della soppressione del cadavere di Paula Burci, la 19enne romena, costretta a prostituirsi e poi trucidata e data alle fiamme, il cui corpo orribilmente martoriato fu scoperto in una golena a Zocca di Ro (Ferrara), il 24 marzo 2008.

LUNGO ITER

Un processo lunghissimo e costellato da colpi di scena, così come una lunga storia, con aspetti mai chiariti, a cominciare dall'identità degli assassini ai quali Gianina Pistroescu, l'ex compagna di Benazzo, per la quale la condanna all'ergastolo è divenuta definitiva, e lo stesso Benazzo, avrebbero solo fatto da spalla, è quella del barbaro assassinio di una ragazzina minuta, arrivata in Italia con la promessa di un lavoro e costretta a prostituirsi, che ha tentato di ribellarsi ai nuovi sfruttatori ai quali era stata ceduta. Pistroescu e Benazzo sono stati condannati all'ergastolo dalla Corte di Assise di Ferrara e dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna, poi, dopo la sentenza della Cassazione del luglio 2014 che ha azzerato tutto per incompetenza territoriale, rinviando a Rovigo perché in Polesine sarebbe iniziato il massacro, dalla Corte d'Assise di Rovigo l'8 febbraio 2017 e della Corte d'Assise d'Appello di Venezia il 20 giugno 2018. La Cassazione, a febbraio, nuovamente ha annullato la sentenza per Benazzo, strenuamente difeso dall'avvocato Francesca Martinolli. Già il 22 maggio 2018, in verità, il pm aveva chiesto l'assoluzione dinnanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Venezia, poi però era arrivata la nuova condanna.

Cardine dell'accusa le dichiarazioni di Jana Serbanoiu, che si era trovata nel carcere rumeno di Craiova insieme a Pistroescu e che ha raccontato le confidenze fatte dalla compagna di cella: la Cassazione ha rilevato che il loro valore probatorio e processuale è diverso per Pistroescu e per Benazzo. Tutto è stato aggiornato al 23 luglio, quando sarà sentita Pistroescu, poi arriverà la sentenza.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA