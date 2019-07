Oltre mille alunni non vaccinati: rischio esonero e multe da 500 euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VACCINAZIONIROVIGO Sono 1.052 i bambini e ragazzi polesani fino a 16 anni che lo scorso 1° luglio risultavano inadempienti o ritardatari rispetto all'obbligo vaccinale. Ora, per evitare la decadenza dall'iscrizione alle scuole materne o dai nidi d'infanzia (fascia da zero a 6 anni), oppure le sanzioni da 100 a 500 euro previste per chi frequenta i gradi di istruzione dalla scuola primaria ai 16 anni, entro il prossimo 10 luglio i genitori (i tutori o gli affidatari) dovranno presentare agli istituti scolastici la documentazione sulle...