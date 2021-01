Il vaccino è femmina: in Polesine sono donne oltre il 70% di quanti hanno ricevuto la prima dose. Il dato a lunedì è di 6.885 vaccinati, 3.521 tra gli operatori sanitari dell'Ulss 5, del territorio e delle strutture private accreditate. Gli ospedalieri sono 1.944, mentre nel complesso i medici sono 632, ai quali si sommano i 163 fra medici di famiglia e pediatri di libera scelta, che si sono tutti vaccinati, e 22 medici delle Usca. Gli infermieri, invece, sono 1.189, Oss e tecnici 783. La sorpresa, però, è che anche fra gli operatori sanitari ce ne sono stati numerosi che hanno detto no. «Fra il personale dell'Ulss - sottolinea il dg Antonio Compostella - la vaccinazione è stata fatta partendo dai soggetti più a rischio e con maggiore anzianità: finora abbiamo chiamato il 70% dei nostri dipendenti e continueremo con le prossime forniture, e c'è stato anche un 6%, 170 persone, che ha espresso dissenso alla vaccinazione. Al di là del dibattito sulla obbligatorietà, fintanto che la situazione è quella attuale, con l'adesione volontaria, possiamo lavorare sul convincimento. Anche per questo abbiamo realizzato un video per chiarire e rispondere alle principali domande. Vaccinarsi, a fronte di questa pandemia e di ciò che ha determinato in termini di sofferenze, rischi e problemi, credo che sia un'opportunità per il singolo e un atto di responsabilità collettiva». A livello di Rsa, con 3.364 vaccini eseguiti fra ospiti e operatori, la percentuale di dissenso fra i primi è stata il 2%, fra i secondi il 9%. In totale su quanti erano stati messi in lista, esclusi i positivi, è stato vaccinato il 95% degli ospiti e l'83% degli operatori.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA