Oltre 70mila euro l'anno per i minori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIAIl Comune di Adria ha impegnato nel 2018 oltre 77 mila euro per interventi a tutela dei minori. Il caso della figlia di soli 4 anni di Giulia Lazzari, presa in carico dai Servizi Sociali e affidata alle cura di una struttura protetta, ha acceso i riflettori sui numeri degli interventi a tutela dei minori effettuati nella comunità del Groto. Il dato, molto significativo, la punta dell'iceberg di un fenomeno spesso sommerso o sottaciuto, è emerso nei giorni scorsi a seguito della decisione della Giunta di partecipare ad un bando per...