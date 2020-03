Prosegue a Occhiobello l'attività svolta dal corpo di Polizia locale per la verifica delle prescrizioni imposte dai recenti decreti della presidenza del consiglio per il contrasto dell'emergenza Coronavirus. Da mercoledì 11 a domenica 22 marzo gli agenti delle forze dell'ordine hanno fermato e controllato 174 persone. Sono state inoltre quotidianamente controllate le attività commerciali del territorio per accertare l'effettiva chiusura quando prevista o l'apertura con le modalità imposte dal decreto, come ad esempio il controllo contingentato delle persone all'accesso e la consegna a domicilio utilizzando idonee precauzioni. I controlli delle attività commerciali sono stati complessivamente 326. Due le comunicazioni di notizia di reato trasmesse alla Procura, la prima per violazione all'articolo 650 del Codice penale e la seconda anche per violazione dell'articolo 495 (false attestazioni a pubblico ufficiale).

«In ausilio alla Polizia locale spiega la comandante Monica Montanari -, i volontari del nucleo Anc svolgono quotidianamente, anche in orario serale, il monitoraggio di aree verdi, parchi e giardini a seguito dell'ordinanza di chiusura, invitando le persone a non fare assembramenti e a mantenere la distanza di sicurezza». Un mezzo del nucleo Anc, inoltre, sta divulgando da circa una settimana per le vie del paese un messaggio del sindaco alla popolazione per ricordare di rispettare le prescrizioni.

Jacopo Cavallini

