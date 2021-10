Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SEGGIROVIGO Oggi tutti zitti, che domani si vota. Due le giornate di apertura delle urne, domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. I ballottaggi si terranno il 17 e 18 ottobre, ma per il Polesine questa eventualità è più remota, visto che per i comuni al di sotto dei 15mila abitanti il ballottaggio è previsto solo nel caso che due candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e non, come nei comuni sopra i 15mila, fra i due...