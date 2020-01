Ognuno è perfetto per rivelare ciò che è

PESCHERIA NUOVA

ROVIGO La disabilità sabato sarà protagonista in Pescheria Nuova con un'intera giornata di appuntamenti per conoscere il mondo della solidarietà. Ognuno è perfetto il nome dell'evento promosso nell'ambito della coprogettazione del Centro di servizio per il volontariato (Csv) che vede coinvolte cinque organizzazioni locali. «Si tratta del primo esperimento per l'area disabilità - ha spiegato Roberta Paesante, consigliera del direttivo del Csv - L'iniziativa sarà solo una parte dell'intero progetto che si basa su un modo nuovo di operare, la co-progettazione. «Siamo felici di sostenere questo importante evento sottolinea l'assessore all'Associazionismo Erika Alberghini -, che fa capire come la diversità sia preziosa e possa rendere ogni individuo perfetto». L'assessore al Welfare Mirella Zambello ha poi sottolineato che la giornata è frutto di un percorso avviato tempo fa. «La co-progettazione del Csv, - ha aggiunto la coordinatrice Giorgia Businaro - comprende 9 tavoli in diversi ambiti, con la finalità di lavorare insieme su obiettivi condivisi e strategie che mettano in rete le associazioni». Si parte alle 9.45 con il saluto delle autorità. Alle 11.30 Pianeta Handicap e Comete proporranno ArteMente, con opere d'arte e creazioni artigianali dei loro ragazzi. Alle 13 protagonisti i piatti del laboratorio di cucina dell'Aitsam di Adria. Alle 15 l'associazione Parkinson di Rovigo offrirà una dimostrazione dell'attività motoria con musica che realizza per persone con malattie neurologiche, come il morbo di Parkinson. Alle 16 performance di arte terapia, scrittura creativa auto-narrativa ed esperienze di gestione della malattia a cura di Comete. Infine, alle 17 lo spettacolo teatrale dell'associazione Buoni e Cattivi, Siamo tutti un po' matti. Aperitivo alle 18.30 con i ragazzi di Amici di Elena e il progetto Osteria della gioia.

