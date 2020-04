LO SCREENING

ROVIGO Il numero di tamponi totali eseguiti in Polesine si avvicina a quota 7mila. Circa uno ogni 30 abitanti. A precisarlo è stato il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella in risposta ai tanti dubbi e domande proprio sul numero dei tamponi eseguiti, da molti ritenuti troppo pochi rispetto ad altre realtà, ma se rapportate alla popolazione, al contrario, fra i più numerosi a livello regionale: «Abbiamo eseguito circa 6.500 tamponi e circa 2.500 test rapidi. Nel bollettino ne vengono riportati circa 2.500 che sono solo quelli gestiti dal Servizio Igiene. La media è circa un tampone ogni 28 residenti. Ma, per esempio, sono circa 1600 i tamponi eseguiti ai nostri dipendenti, agli operatori delle ditte esterne di pulizie o cucina, al personale sanitario che lavora sul territorio come medici di famiglia e farmacisti. Ci sono stati anche i tamponi al personale della Protezione civile. Altri circa 500 tamponi riguardano il filone clinico, mentre il resto, è relativo alle case di risposo. In questo momento abbiamo circa 20 nostri operatori impegnati nell'esecuzione dei test nelle varie strutture, un'altra decina all'ospedale di Rovigo. Potremmo eseguirne molti di più ogni giorno, ma i risultati arriverebbero con tempi troppo lunghi vanificandone l'utilità».

CONTROLLI A TAPPETO

I tamponi a tappeto restano ancora una chimera, impossibili da realizzare proprio per la ridotta capacità di analisi, ma a blocchi da quasi 300 tamponi al giorno si sta cercando di mappare il virus in tutto il Polesine. A partire proprio dalle situazioni più a rischio, come il personale sanitario, ospiti e dipendenti delle case di riposo. Con oggi, secondo quanto spiegato da Compostella, si chiude proprio il primo giro di test di controllo di ospiti e dipendenti di tutte le strutture residenziali del Polesine e, al momento, in attesa dei risultati definitivi dal laboratorio, gli unici casi positivi sono tutti relativi a situazioni già individuate nei giorni scorsi. Perché di nuovi contagi se ne registrano solo tre fra gli ospiti degli Istituti Polesani di Ficarolo, dove sono scattate misure imponenti dopo la scoperta del primo ospite positivo del nucleo dei disabili psichici lunedì scorso. Con il test rapido erano cinque le positività emerse, ma il tampone ne ha confermate solo tre. «I due negativi al tampone, probabilmente hanno superato la fase virale in maniera asintomatica. Il test rapido infatti mostra come positivo anche chi ha superato la malattia e ha comunque sviluppato gli anticorpi». I tre nuovi casi si aggiungono alle 10 positività già confermate fra i 225 ospiti e alle 8 positività fra i 214 dipendenti. Sempre a Ficarolo, 2 casi sospetti, emersi con il test rapido, ma in attesa di conferma nella struttura per anziani La residence.

CASA SACRA FAMIGLIA

Alla casa Sacra Famiglia di Fratta, invece, il numero non cresce, anzi, cala per la guarigione di un secondo ospite, mentre all'Iras dei circa 800 tamponi fra ospiti e dipendenti è emerso il solo caso positivo della 95enne di casa Serena. A fronte di 162 ospiti sottoposti a tampone nella casa del Sorriso di Badia Polesine, invece, sono 161 gli esiti negativi, mentre uno è in attesa di risposta. In attesa del completamento dello screening, con i risultati definitivi che Compostella si attende entro lunedì o al massimo martedì, perché i laboratori continueranno a funzionare 24 ore su 24 anche per Pasqua, nel conto complessivo anche le positività della Piccola casa di Padre Leopoldo di Rovigo, nonché dell'operatore di Villa Tamerici di Porto Viro, dove però i successivi test a ospiti e dipendenti, anche nella struttura gemella Il Gabbiano, sono poi risultati negativi

F.Cam.

