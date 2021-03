Ancora 24 ore per l'ultima messa in piega e il taglio dei capelli. Il sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo ha emanato ieri pomeriggio un'ordinanza straordinaria per consentire alle attività commerciali del settore dei servizi alla persona di tenere alzata anche oggi, in via del tutto eccezionale, la propria serranda. L'ingresso in fascia rossa, infatti, imporrà la chiusura almeno per 14 giorni a tutti i barbieri, parrucchieri, estetisti, motivo per cui Gaffeo ed l'Amministrazione comunale hanno consentito a questi esercizi di rimanere aperti al pubblico il più a lungo possibile per non perdere tutto il giro d'affari, dando la possibilità di lavorare anche oggi dalle 7 alle 22. Sono in molti infatti ad avere anticipato il proprio appuntamento per la tinta o il taglio dei capelli, ad esempio, cercando di evitare di ritrovarsi come lo scorso anno, durante il primo lockdown, con la testa in disordine. L'assessore al Commercio Patrizio Bernardinello, però, si raccomanda che «a questa deroga, connessa alla difficoltà del periodo emergenziale, coincida il senso di responsabilità consueto dei rodigini per il rispetto delle misure di prevenzione. Va raccomandato, in particolare, di evitare gli assembramenti nelle piazze del centro: il livello del contagio richiede prudenza e grande attenzione».

