ENTI PUBBLICI

ROVIGO Oggi sarà dato l'estremo saluto al Consvipo. In prima convocazione alle 8 e in seconda convocazione alle 17, si riunirà l'assemblea consorziale, in videoconferenza, con un unico punto all'ordine del giorno: Scioglimento anticipato del Consorzio a seguito delle deliberazioni dei consigli della maggioranza degli enti soci e nomina del liquidatore. Non una decisione inaspettata, visto che si tratta di un percorso avviato da tempo. Ora, però, sembra giunta al termine la storia dell'ente nato nel 1963, dopo che a guidare la Provincia, fino ad allora amministrata dalla Sinistra, era arrivata la coalizione Dc-Psi-Psdi, con lo scopo «di agire quale organismo di indirizzo, di coordinamento e di propulsione delle iniziative atte a promuovere lo sviluppo ed il rinnovamento economico e sociale del Polesine».

Soci del Consvipo, oltre alla Provincia che ha il 42% delle quote, 48 dei 50 Comuni polesani, con Rovigo che ha la quota maggiore, l'11%, e la Camera di commercio con il 3. A inceppare il meccanismo, anche il fatto che per uscire dal Consorzio fosse necessaria l'unanimità, ma soprattutto il peso delle quote annuali, in particolare per la Provincia, chiamata a versare 250mila euro l'anno, tanto da aver interrotto i pagamenti nel 2017, poi saldati dopo un lodo arbitrale in una vicenda che sembrava ormai avvitarsi su se stessa.

GLI ULTIMI ATTI

Quando il 20 gennaio scorso è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione, presieduto dall'avvocato veneziano Mario Barioli, il mandato era stato quello di avviare l'ente verso la liquidazione, nonostante un tentativo di salvataggio da parte del sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo che aveva ipotizzato l'acquisto di quote da parte del Comune capoluogo e nonostante l'opposizione dei sindacati, preoccupati anche per le sorti dei sette dipendenti. La soluzione è stata trovata in una sorta di scorporo di ramo d'azienda ceduto ad As2 che sulla base di quanto prospettato dallo stesso Gaffeo, permetta non solo di assorbire subito tre lavoratori, ma anche di mantenere parte delle funzioni, in particolare la progettazione europea, ma in prospettiva anche quelle di Polesine Tlc.

LA RIUNIONE

Ieri mattina si è tenuto un ulteriore confronto al tavolo aperto in Prefettura. A sottolinearlo lo stesso presidente della Provincia, nonché presidente dell'assemblea del Consvipo, Ivan Dall'Ara. «Il prefetto ha espresso soddisfazione nel notare come il tavolo abbia trovato un equilibrio. Ci sarà un collegio di liquidatori di tre persone, uno sarò io. Era un finale scritto, non ho fatto che ubbidire al mandato dell'assemblea, anzi siamo un po' in ritardo perché sarebbe dovuto avvenire entro il 30 giugno. L'importante era arrivarci, il Consvipo era in coma da diverso tempo. Non si poteva fare altrimenti, con la riforma la Provincia non era più in grado di sostenere i pagamenti. Questa soluzione con As2 permette di portare ancora avanti ragionamenti di area vasta».

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA