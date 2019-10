Oggi l'autopsia sul corpo della 23enne strozzata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAOggi è il giorno dell'autopsia. In mattinata il sostituto procuratore Sabrina Duò affiderà l'incarico al medico legale ferrarese Lorenzo Martinelli perché trovi, nel corpo della 23enne Giulia Lazzari, elementi di riscontro su quanto al momento emerso dalle indagini che hanno portato alla custodia cautelare in carcere per il 28enne Roberto Lo Coco, che da sabato scorso è in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato. E' stato lui stesso a confidare alla propria madre ed alla zia della moglie di aver strangolato la...