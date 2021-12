(G.Fra.) Il ricco calendario di Adria di Natale proporrà già oggi pomeriggio in piazza Garibaldi, l'apertura della Casa di Babbo Natale. Al suo interno Santa Klaus incontrerà in bambini. In piazza Bocchi invece, nel villaggio degli Elfi, spazio a due laboratori, alle 16 e alle 17, con la luce di Natale, la creazione di candeline di cera d'api con Ilaria di Corte Burchio. Per le vie del centro inoltre si potrà assistere all'animazione itinerante dei Babbi Natale dei Bontemponi. Singolare, il 18 dicembre, a partire dalle 14, la presenza dei Babbi in Kayak a cura dei Canottieri Adria o l'animazione itinerante del giorno dopo con gli zampognari e le Babbe Natale del gruppo di Samba Latina di Marta Passos. Tradizione rispettata il 24 dicembre, vigilia di Natale, alle 17.30 con la cerimonia di deposizione del Bambin Gesù nel presepe allestito da Pro Loco in piazzetta San Nicola. Capitolo a parte le manifestazioni della Befana, che prenderanno il via il 3 gennaio per concludersi il 6, significativo anche il corteo dei Magi per le vie del centro e sulla via della natività che sarà proposto l'8 gennaio alle 17.30 dalla fondazione Franceschetti - Di Cola. il calendario è consultabile su www.proloco adria.it e su www.comune.adria.ro.it.

