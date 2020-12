TAGLIO DI PO

Nella chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi di Taglio di Po oggi, alle 10.30, viene dato l'estremo saluto a Primo Marangoni, deceduto a causa del Covid-19, al San Luca di Trecenta. all'età di 93 anni, dopo pochi giorni dalla sua ospedalizzazione.

Il decesso di Primo Marangoni, figura esemplare e senz'altro da imitare per la comunità tagliolese sia per il ruolo avuto come dipendente del Comune, applicato nell'ufficio Ragioneria, con gli allora colleghi Fulvio Azzoni, capoufficio, Avellino Gennari e Lorenzo Rialto Marangoni, ma anche per essere stato fortemente impegnato nel calcio locale fin dalla nascita dell'Us Tagliolese avvenuta nel 1962 come socio, presidente e segretario, lasciando una decisa impronta di serio impegno e di correttezza sportiva condivisa anche oggi dalla attuale dirigenza e dopo il pensionamento avvenuto il 1. aprile 1965 insieme ai colleghi cavaliere Ermete Marangoni, Ugo Ricchi, Ilmo Guarnieri e Bellino Rodella, nel volontariato della cittadina.

È stato tra i primi soci donatori della locale sezione Avis, per oltre trent'anni nell'ufficio parrocchiale, ideatore e fondatore del gruppo delle terza età della parrocchia e promotore di tante iniziative di carattere formativo, culturale e ricreativo insieme a Gentile Tamburin, Maria Donata Fischetti, Liliana Duò e Vasco Freguglia, collaboratore con il gruppo degli amici del patronato San Francesco e della festa dell'emigrante.

Oggi, per l'ultimo saluto con la messa, nella chiesa parrocchiale, presieduta dal parroco don Damiano Vianello, vi sarà sicuramente tanta gente, ma solamente in 150 troveranno posto nel pieno rispetto delle regole imposte dalla pandemia da coronavirus, e le altre sosteranno sull'ampio sagrato della chiesa dal quale, attraverso la grande porta in vetro, si potrà seguire la funzione religiosa. Poi la salma sarà tumulata nel camposanto di Taglio di Po.

