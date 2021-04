Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(R. Mer.) Ultima chiamata per gli ultraottantenni. Oggi tutti gli over 80 che non abbiano ancora ricevuto la prima dose potranno presentarsi, senza appuntamento, in uno dei tre centri di vaccinazione aperti, ossia al Censer a Rovigo dalle 15 alle 18, ad Adria, nella sala Caponnetto nell'area del centro commerciale il Porto, dalle 10 alle 13, e a Lendinara, al palazzetto dello sport, sempre nelle stessa fascia oraria.Gli ultraottantenni...