Oggi disagi al traffico per il corteo dei pescatori

VIABILITÀROVIGO Questa mattina le vie del centro saranno occupate dai pescatori del Delta, impegnati a protestare contro l'amministrazione provinciale per la mancata concessione dei diritti esclusivi di pesca per i prossimi 15 anni. La Questura prevede la presenza di circa un migliaio di persone.Per questo motivo si è resa necessaria una modifica straordinaria della viabilità del capoluogo: via Celio, sede del palazzo della Provincia, è interdetta al traffico. Per ovviare a questa chiusura, la Polizia locale ha imposto il divieto di svolta...