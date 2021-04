Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Maurizio Zaia riceverà il saluto religioso di un gruppo di amici. Oggi alle 14.30 a Porto Viro, nella chiesa di San Bartolomeo, si svolgono i funerali del 66enne 66 anni colpito dal Covid, morto dopo una breve degenza a Trecenta. Celibe, Maurizio viveva da solo, ma non solo: era seguito dai vicini di via Mazzini, dove abitava al civico 72. Aveva un fratello, Manfredi. Maurizio(nella foto) era conosciuto come il conte, titolo da lui...