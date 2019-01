Offre canne a un minore e poi allunga le mani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROVIGO Dopo aver invitato un gruppetto di ragazzini a cena a casa sua, in centro a Rovigo, un uomo ben oltre i 50 anni, originario del Lazio, avrebbe offerto loro da fumare un po' di marijuana e a un certo punto avrebbe allungato le mani su uno di loro, un giovane all'epoca ancora minorenne: dopo essersi seduto al suo fianco, gli avrebbe prima accarezzato la schiena e i capelli, poi sarebbe passato alla gambe, fino a raggiungere i genitali, costringendolo a subire palpeggiamenti non graditi. Tanto che la cosa è poi sfociata in una...