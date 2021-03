OCCUPAZIONE

ROVIGO Nell'anno del Covid i posti di lavoro aumentano. In Polesine il primo gennaio del 2021 risultano 3mila occupati in più rispetto al 1 gennaio 2020. E le persone in cerca di lavoro sono calate da 7.506 a 5.332, con una riduzione pari a quasi il 30%. Sembra un paradosso, ma non lo è. Si tratta, infatti, della diretta conseguenza del blocco dei licenziamenti che ha dopato il mercato del lavoro creando effettivamente una situazione dai tratti surreali.

LA STATISTICA

Con tratti comuni a livello regionale: nell'analisi contenuta nel Sestante, elaborato dall'Osservatorio di Veneto Lavoro, si sottolinea come, «l'assolutamente anomala annata si conclude con un saldo positivo di circa +3.000 unità (erano state +32.000 l'anno precedente), immagine deformata di un mercato del lavoro che riusciremo a valutare adeguatamente solo nel momento in cui le regole del gioco verranno pienamente ripristinate». Ovviamente il dato medio veneto cancella le differenze, che vedono Rovigo in testa, con la riduzione maggiore, pari al -29%, e Belluno in coda con un -7%. Indubbiamente decisive risultano in tutto questo le misure emergenziali di estensione della cassa integrazione e, soprattutto, del blocco dei licenziamenti. Ma, sul dato della disoccupazione va considerato anche il fattore scoraggiamento, perché si riduce anche il numero di quanti cercano lavoro, che sono quelli che vengono contati nel numero dei disoccupati.

AUTONOMI ESCLUSI

E va poi sottolineato come questi dati non rappresentino la parte del lavoro autonomo e di tutti coloro che non sono dipendenti. Si tratta, però, di dati comunque particolarmente significativi. In particolare, quello del saldo occupazionale in Polesine. Nell'analisi di Veneto Lavoro, in questo caso, a differenza dei report precedenti, si considerano tutte le posizioni di lavoro dipendente, sia nel pubblico che nel privato. E, fra gennaio e dicembre 2020, il risultato della differenza fra contratti attivati e contratti terminati in provincia di Rovigo è decisivo per far sì che l'anno si chiuda con il segno positivo a livello regionale, perché il valore dell'intero Veneto, +3mila, è esattamente pari a quello della provincia di Rovigo. Anche Treviso ha chiuso con un saldo pari a +3mila, mentre Vicenza con +2.700, Padova +1.700 e Verona +1.000. Saldo invece negativo per Belluno, -2.800 e, soprattutto, per Venezia, -5.400, effetto diretto del tracollo del settore del turismo. Il fatto che la stagione balneare sia stata in un certo senso salvata, vista la situazione meno pesante dal punto di visto epidemico di quest'estate, ha invece contribuito alla tenuta del Polesine, che ha proprio nel turismo marino l'intera fetta del proprio comparto.

NUOVI CONTRATTI

Il bilancio positivo del Polesine è l'effetto della differenza fra i 35mila nuovi contratti e i 32mila che invece sono cessati, con una flessione di appena il 4,7% dei primi, il dato di gran lunga migliore di tutto il Veneto, considerando che le altre province oscillano fra il -16,8% di Treviso ed il -36,8% di Venezia, con una media regionale del -22,3%, ed una riduzione invece dell'11,2% delle cessazioni, anche in questo caso la riduzione minore a livello regionale, ma con una differenza molto minore rispetto alle altre aree, perché, a parte Verona, con -32,5%, le altre si collocano tutte fra il -14,2% di Belluno ed il -16,6% di Vicenza, con un dato medio del -19,5%. In altri termini l'effetto Covid sulle assunzioni in Polesine sembra essersi fatto sentire meno che altrove, anche se va considerato, fra gli altri, anche l'impatto di Amazon, mentre le misure di blocco dei licenziamenti sembrano aver evitato un'emorragia dei contratti preesistenti. Come rimarcato a più riprese da Veneto lavoro, resta da capire cosa potrà accadere quando verrà meno la misura del blocco dei licenziamenti. Teoricamente scadrebbe a fine mese, ma nel Decreto Sostegno che dovrebbe essere emesso a brevissimo è praticamente sicuro che verrà prorogato fino a giugno.

Francesco Campi

